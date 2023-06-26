Под Светлогорском волонтеры начали чистить от краски советскую мозаику на остановке

Под Светлогорском волонтеры начали чистить от краски советский остановочный павильон, украшенный мозаикой. Работы начались в минувшие выходные, и пока удалось отмыть только часть декора. Как сообщил «Новому Калининграду» координатор проекта «Наследие стен» Евгений Мосиенко, непосредственно перед акцией (она проходила в рамках фестиваля «Калининграрт») были проведены подготовительные работы — направлен запрос в администрацию Зеленоградского городского округа (остановка относится к нему) с просьбой убрать мусор за остановкой.



«Мусора было много, и он источал неприятный запах, чиновники отреагировали и дорожные службы убрали мусор. Когда приехали нас ждал „сюрприз“ — мозаика была полностью закрашена, до этого часть мозаики была заметна, — рассказал Мосиенко. — Пришлось смывать свежую, еще даже не высохшую краску, было тяжело, но мы справились — часть мозаики очищена и даже стал угадываться сюжет — несколько пловцов в волнах, кто то ныряет, кто-то плывет кролем. Сюжет тематический — остановка рядом с морским побережьем».

Мосиенко отметил, что это единственная мозаичная остановка в направлении от Калининграда к морю.

«Мозаику и павильон необходимо сохранить. Готовим в дминистрацию Зеленоградского ГО соответствующее обращение, с просьбой не закрашивать мозаику на остановке. Планируем продолжить работы по очистке мозаике и приведению ее в порядок», — добавил он.