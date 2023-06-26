Калининградцев приглашают на субботник для уборки прудов Нансена

Калининградцев приглашают на субботник для уборки прудов Нансена
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Субботник на прудах Нансена пройдёт в Калининграде 1 июля в 10:00. Участие в акции «Вода России» могут принять все желающие. Сбор — на ул. 2-ой Дамбовой. 6+

«Необходимый для уборки инвентарь предоставит Минприроды. Вывоз собранного мусора будет организован региональным оператором. Если вы интересуетесь экологией и хотите поддерживать чистоту рек и озер региона, присоединяйтесь к проекту!» — говорится в сообщении регионального минприроды.

В июне в рамках акции «Вода России» волонтеры собрали на берегах Голубых озер в Калининграде более семи кубометров мусора. В мае субботник прошел в поселке Донское. Волонтёры очистили берег от мусора.



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