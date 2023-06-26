Минкульт РФ решил изменить правила программы «Пушкинская карта»

Министерство культуры РФ решила изменить правила программы «Пушкинская карта», чтобы повысить уровень ее защищенности. Проекты постановлений об изменениях подготовлены Минкультуры России совместно с Минцифры России и Минфином России, пишет «Интерфакс».

В частности, расширяются требования к заявкам организаций культуры, а также критериям отбора мероприятий. Устанавливаются дополнительные требования к организациям культуры, среди которых регистрация их в качестве юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере культуры.

Кроме того, пользователям карты будут поступать уведомления об изменении времени, даты и места проведения мероприятия либо о его отмене — и в последнем случае возврат денег планируется осуществлять без дополнительных заявок от пользователя. Кроме этого, предусматривается внедрение единого билетного оператора для усовершенствования технологического процесса.

Будет усовершенствован и процесс покупки и контроля билета. «Для этого предлагается использовать специальные информационные сервисы. А для подтверждения личности владельца Пушкинской карты, предъявившего билет для прохода на культурное мероприятие, на территории отдельных субъектов Российской Федерации предлагается провести эксперимент по использованию динамических QR-кодов», — уточняется в сообщении.



Также предусматривается возможность участия в программе «Пушкинская карта» нескольких кредитных организаций в качестве операторов. До момента отбора кредитных организаций оператором программы является АО «Почта Банк».