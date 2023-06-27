В Калининградской области ожидаются грозы с крупным градом и шквалистый ветер

В Калининградской области во вторник, 27 июня, ожидаются грозы с градом, ливни и шквалистый ветер. Об этом предупреждают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Неустойчивая и влажная воздушная масса (энергия Cape до 500-700 Дж\кг) в зоне циклониеской ложбины в совокупности с градиентными ветрами и относительно низким расположением нулевой изотермы (около 2-2,5 км) станет благоприятным условием для формирования грозовых ячеек с локальными шквалами и вероятностью выпадения града в течение суток преимущественно в центральной и западной части области», — поясняют причины резких перемен администраторы паблика.

Локальные порывы ветра, как считают эксперты, могут достигать скорости 17-23 м/с, кроме того местами возможен град диаметром до 2-3 сантиметров.

Отметим, что калининградский гидрометцентр на утро и день 27 июня спрогнозировал усиление северо-западного ветра до 12-15 м/с (при грозе в порывах до 20 м/с), а также локальные ливневые дожди и грозы. В связи с этим регионально управление МЧС предупредило о вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, а также о вероятном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий, нарушениях работы транспорта и возникновении пожаров.

«Возможны повреждения сельскохозяйственных угодий, кровель зданий и сооружений. Возникают угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укреплённых конструкций, возможными обрывами линий электропередач, а также вероятность возникновения происшествий в акватории Балтийского моря и внутренних водоемах Калининградской области», — добавили в ведомстве.