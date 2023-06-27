В Гвардейском районе из-за вируса мозаики пепино закрыли на карантин тепличное хозяйство

В Гвардейском районе в тепличном хозяйстве установлен карантин из-за распространения вируса мозаики пепино. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, вирус был выявлен по результатам мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Калининградской области.

«Установлена карантинная фитосанитарная зона по вирусу мозаики пепино (Pepino mosaic virus) на площади 4,49 га в тепличном комплексе, расположенном на территории поселка Звеньевое Гвардейского муниципального округа», — уточняет пресс-служба санитарного ведомства.

Факт заражения специалисты установили по результатами карантинной экспертизы. На данный момент введен карантинный фитосанитарный режим, а также разработана и утверждена программа локализации очага и ликвидации популяции вируса мозаики пепино.

В ведомстве пояснили, что вирус мозаики пепино включен в Единый Перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза с 7 июля 2021 года, так как он является одним из наиболее опасных заболеваний томатов и других культур (баклажаны, перцы, картофель) из семейства пасленовых.

Вирус в случае массового распространения может привести к существенной потере урожая и нанести значительный ущерб сельскому хозяйству. Отмечается, что источником заражения служат семена, рассада, свежие плоды томатов, а в условиях теплицы — корни растений, одежда, руки рабочих и инструменты.