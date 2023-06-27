Власти: вирус мозаики пепино обнаружен в Калининградской области впервые

Вирус мозаики пепино впервые обнаружили на территории Калининградской области, заявили в пресс-службе регионального правительства.

«Распространение инфекции имеет интенсивный характер. Данное заболевание ранее не отмечалось в регионе, но фиксировалось в других субъектах Российской Федерации и существенного ущерба региональному сбору овощей и картофеля не принесло. По мнению специалистов регионального Россельхозцентра, приняты все меры по недопущению распространения заболевания. В частности, локализация очага заболевания не допустит распространения инфекции», — пояснил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.

По его словам, урожаю томатов и картофеля в области ничего не угрожает, зараженные вирусом растения дают меньший урожай, а для человека мозаика пепино не представляет опасности.