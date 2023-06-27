«Безопасный город» уточнил места размещения фоторадаров до 17 июля

«Безопасный город» уточнил места размещения фоторадаров до 17 июля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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«Безопасный город» опубликовал места размещения 16-ти передвижных комплексов фотовидеофиксации. Список будет действовать по 17 июля, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе системы.

Места размещения радаров:

— на 38-м километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийска;

— на 38-м километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;

— на 19-м километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

— на 19-м километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;

— автодорога «Переславское-Круглово» пос. Переславское в сторону пос. Кумачёво;

— на 64-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;

— на 64-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;

— на 1-м километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;

— на 1-м километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;

— на 1-м километре автодороги «Приморское полукольцо «Калининград-Светлогорск», подъезд к г. Зеленоградску.

 — г. Калининград ул. Планерная;

— на 2-м километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону пос. Ижевское;

— на 2-м километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону г. Светлый;

— г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул.Ленина;

— г. Гурьевск ул. Строительная в сторону Большая Окружная;

— Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».

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