«Безопасный город» уточнил места размещения фоторадаров до 17 июля

«Безопасный город» опубликовал места размещения 16-ти передвижных комплексов фотовидеофиксации. Список будет действовать по 17 июля, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе системы.
Места размещения радаров:
— на 38-м километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийска;
— на 38-м километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининграда;
— на 19-м километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;
— на 19-м километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининграда;
— автодорога «Переславское-Круглово» пос. Переславское в сторону пос. Кумачёво;
— на 64-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининграда;
— на 64-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховска;
— на 1-м километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону ул. Горького;
— на 1-м километре автодороги «Северный обход г. Калининграда» в сторону проспекта Победы;
— на 1-м километре автодороги «Приморское полукольцо «Калининград-Светлогорск», подъезд к г. Зеленоградску.
— г. Калининград ул. Планерная;
— на 2-м километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону пос. Ижевское;
— на 2-м километре автодороги «Ижевское-Светлый» в сторону г. Светлый;
— г. Гурьевск ул. Строительная в сторону ул.Ленина;
— г. Гурьевск ул. Строительная в сторону Большая Окружная;
— Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».