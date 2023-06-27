Отдыхающие в Зеленоградске недовольны громкой музыкой на променаде, власти обещают разобраться

Отдыхающие в Зеленоградске недовольны громкой музыкой на променаде, власти обещают разобраться
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти пообещали урегулировать вопрос с громкой музыкой на променаде, на которую пожаловались в директ «ВКонтакте» губернатора Антона Алиханова отдыхающие.

«Отдыхаем сейчас в Зеленоградске. Прекрасный город, но впечатление портит грохочущая музыка на променаде. От бювета, где стоял музыкант, грохот было слышно в комнате санатория „Зеленоградск“. В полиции сказали, что все музыканты работают с согласия администрации города. Но почему же власти не оговаривают уровень звука при согласовании?!» — говорится в сообщении.

На претензии отдыхающих отреагировали власти Зеленоградского округа, пообещав разобраться с проблемой. «Попросили профильных специалистов проконтролировать уровень громкости аппаратуры, чтобы музыкальные выступления не доставляли отдыхающим неудобство и не вызывали раздражения. В случае необходимости уровень звука динамиков снизят. Благодарим за сигнал», — говорится в ответе.

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