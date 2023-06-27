УМВД: калининградец похищал арендованные велосипеды и продавал их прохожим

В Калининграде задержали мужчину, похищавшего арендованные велосипеды. Сумма ущерба составила 162 тысячи рублей, сообщили в региональном УМВД.

«В ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда поступило несколько сообщений от владельцев велопроката. Как выяснилось, неизвестный мужчина арендовал у них велосипеды, после чего скрывался вместе с транспортными средствами. Общая сумма ущерба составила порядка 162 000 рублей», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. По данным следствия, он взял три велосипеда в аренду, используя собственный паспорт, а потом продавал их случайным прохожим. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».