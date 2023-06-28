«Аэрофлот» вводит дополнительные рейсы в Калининград из Москвы и Петербурга

«Аэрофлот» с середины июля вводит дополнительные ежедневные рейсы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. Это связано с повышенным спросом в период летних отпусков и школьных каникул, передаёт пресс-служба компании.



С 12 июля будет выполняться новый рейс SU1016/1017 из Шереметьево, с 14 июля — рейс SU6321/6322 из Пулково (оператор — авиакомпания «Россия»).

«Таким образом, общая ежедневная частота полётов авиакомпаний Группы „Аэрофлот“ (Аэрофлот, „Россия“ и „Победа“) будет составлять до 18 рейсов в Калининград из Москвы и до 10 рейсов — из Северной столицы», — сообщили в компании.

По данным системы бронирования «Аэрофлота», стоимость билетов на новый рейс из Москвы начинается от 6 400 рублей. На данный момент это единственный рейс авиакомпании из столицы в Калининград до середины августа, на который остались билеты класса эконом.