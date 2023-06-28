Горсовет вновь освободил от арендной платы за землю католический приход и еврейскую общину

Депутаты горсовета проголосовали за то, чтобы освободить от арендной платы за два земельных участка приход Римско-католической церкви и еврейскую общину. Решение было принято на заседании в среду, 28 июня.



Приход Святого Семейства Римско-католической церкви в Калининграде попросил не брать с него арендную плату за участок по ул. Лесопильной, где находится костел и другие постройки. Речь о 130,9 тыс. рублей в месяц, сообщил ранее на профильной комиссии горсовета глава комитета муниципального имущества Сергей Радковский. «Высвободившиеся денежные средства должны быть направлены на оказание помощи малоимущим гражданам, инвалидам», — пояснил он. По словам чиновника, приход ежегодно отчитывается об этой помощи.

Аналогичная ситуация — с иудейской религиозной организацией. Она просит освободить ее от арендной платы за землю по ул. Юбилейной, где находится могила раввина-праведника Исраэля Липкина (Салантера) и стена памяти с мемориальными досками в честь воинов, погибших в Первую мировую войну. Сумму, которая причитается за аренду, община направляет на уборку кладбища, в 2023 году это 751,7 тыс. рублей.