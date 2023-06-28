Горсовет вновь освободил от арендной платы за землю католический приход и еврейскую общину

Горсовет вновь освободил от арендной платы за землю католический приход и еврейскую общину
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

Депутаты горсовета проголосовали за то, чтобы освободить от арендной платы за два земельных участка приход Римско-католической церкви и еврейскую общину. Решение было принято на заседании в среду, 28 июня.

Приход Святого Семейства Римско-католической церкви в Калининграде попросил не брать с него арендную плату за участок по ул. Лесопильной, где находится костел и другие постройки. Речь о 130,9 тыс. рублей в месяц, сообщил ранее на профильной комиссии горсовета глава комитета муниципального имущества Сергей Радковский. «Высвободившиеся денежные средства должны быть направлены на оказание помощи малоимущим гражданам, инвалидам», — пояснил он. По словам чиновника, приход ежегодно отчитывается об этой помощи.

Аналогичная ситуация — с иудейской религиозной организацией. Она просит освободить ее от арендной платы за землю по ул. Юбилейной, где находится могила раввина-праведника Исраэля Липкина (Салантера) и стена памяти с мемориальными досками в честь воинов, погибших в Первую мировую войну. Сумму, которая причитается за аренду, община направляет на уборку кладбища, в 2023 году это 751,7 тыс. рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter