Угнанный в Гусеве «Фольксваген» нашли в канаве по дороге в Нестеров

Гусевские полицейские нашли угнанный автомобиль в канаве. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, накануне в дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратилась 45-летняя местная жительница, которая заявила, что неизвестные угнали принадлежащий ей «Фольксваген», припаркованного возле дома.



«Ориентировка на пропавшее транспортное средство была передана всем наружным нарядам полиции, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Вскоре сотрудники полиции обнаружили автомобиль в канаве на 120 км автодороги „Калининград — Нестеров“. Транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении угона был найден и задержан сотрудниками полиции. Им оказался 45-летний, ранее не судимый сожитель потерпевшей.

Оказалось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял ключи от машины и поехал в Нестеров, однако съехал в кювет, после чего испугался и скрылся с места происшествия.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.