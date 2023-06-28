Суд обязал администрацию Калининграда обустроить тротуары на 12 улицах

Суд обязал городские власти обустроить тротуары на 12 улицах Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

С иском к муниципальному учреждению в суд обратился прокурор, который указал, что в ходе проверки, проведенной после обращений жителей города, установлено отсутствие тротуаров на улицах Белинского, Менделеева, Саратовской, Воздушной, Красносельской, Добролюбова, Ватутина, Саперной, Художественной, Лужской, Челюскиной и Аральской.

В сентябре 2021 года прокуратурой в адрес главы администрации ГО «Город Калининград» вынесено представление об устранении нарушений, однако меры не приняты. При этом из-за отсутствия тротуаров невозможно обеспечить безопасность участников дорожного движения, в том числе пешеходов.

Проанализировав представленные сторонами доказательства, суд установил вину ответчика и обязал муниципальное учреждение до конца 2025 года обустроить в соответствии с требованиями нормативных документов тротуары на указанных улицах, а горадминистрацию — профинансировать эти мероприятия. Решение не вступило в законную силу.