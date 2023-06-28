Калининградцев предупредили о приближении грозы

В Калининградской области в ближайшие часы ожидается гроза. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на информацию Калининградского ЦГМС.



«Сейчас гроза в Советске. Смещение с северо-востока на юго-запад. При грозе ливневые дожди, порывы ветра 12-14 м/с», — говорится в сообщении.