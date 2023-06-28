Калининградцев предупредили о приближении грозы

В Калининградской области в ближайшие часы ожидается гроза. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба МЧС со ссылкой на информацию Калининградского ЦГМС.
«Сейчас гроза в Советске. Смещение с северо-востока на юго-запад. При грозе ливневые дожди, порывы ветра 12-14 м/с», — говорится в сообщении.
Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного — «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей. Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: