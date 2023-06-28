Генпрокуратура РФ признала «Новую Газету Европа» нежелательной в РФ

Генпрокуратура РФ признала «Новую Газету Европа» нежелательной в РФ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность «Новой газеты Европа». Об этом в среду, 28 июня, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

В сообщении отмечается, что издание было основано «латвийским журналистом» Кириллом Мартыновым, «имеющим российское гражданство и признанным иностранным агентом».

«В ее деятельности участвуют бывшие члены редакции издания „Новая газета“. Ранее у данного издания в связи с нарушениями законодательства по решению Басманного суда Москвы и Верховного Суда Российской Федерации были аннулированы свидетельства о регистрации печатного и электронного СМИ соответственно», — сообщает Генпрокуратура.

По мнению ведомства, организация «осуществляет деятельность по созданию и распространению тенденциозных информационных материалов в ущерб интересам Российской Федерации».

«Новая газета» была основана в 1993 году, а в 2021 главный редактор издания Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. В конце марта 2022 года издание приостановило выпуск после получения второго письменного предупреждения от Роскомнадзора. В сентябре российские суды аннулировали лицензии печатного и электронного СМИ у «Новой газеты». В ноябре 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой газеты», а также закрыл доступ к проекту коллектива издания «Свободное пространство» (novaya.media).

В апреле 2022 коллектив издания запустил проект «Новая газета. Европа». Роскомнадзор начал блокировать его спустя несколько дней после появления. Также Роскомнадзор блокирует «Новую рассказ-газету», которая была запущена в начале июля прошлого года.

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