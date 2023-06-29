В Минздраве отмечают рост ожидаемой продолжительности жизни в России

В России ожидаемая продолжительность жизни превысила показатели допандемийного периода, составив 73,4 года. Об этом на расширенном заседании комитета по охране здоровья и комитета по контролю Госдумы в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет «Интерфакс».

«Стоит отметить динамику, которая сохраняется в 2023 году. Ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период, 73,4 года», — сказал Мурашко.

Также глава Минздрава уточнил, что младенческая смертность в стране составила 4,1 промилле.