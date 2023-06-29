В российских школах ОБЖ заменяют на новый предмет

Предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в школах страны вместо ОБЖ с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает РБК с ссылкой на замдиректора департамента государственной политики в Минпросвещения Анну Тимофееву.



Сейчас формируется новая рабочая группа, куда войдут представители МЧС и Минобороны. Они разработают учебную программу по предмету.

«Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно. <...> Для того, чтобы с 1 сентября 2024 года дети уже начали заниматься по новой учебной программе», — сказала Тимофеева на круглом столе в Госдуме.

В апреле в минпросвещения рассказали о том, что новый учебник по истории для 11 класса с главами о СВО уже готов.