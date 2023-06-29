Елена Дятлова: если терминалы не будут считывать «Волну Балтики», проезд будет бесплатным

Елена Дятлова: если терминалы не будут считывать «Волну Балтики», проезд будет бесплатным
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в четверг, 29 июня, после оперативного совещания рассказала, что проезд в транспорте для пассажиров будет бесплатным, если терминалы вдруг не смогут считывать карту «Волна Балтики».

«Такой автобус должен сойти с линии, — пояснила Дятлова. — Проезд будет бесплатным. Вообще неработающий терминал у нас трактуется как неисправность транспортного средства».

«А что, если какой-то системный сбой происходит и терминалы отказывают везде?» — уточнили журналисты.

«Бесплатный проезд пассажиров, — ответила Дятлова. — Это не риски пассажиров, это наши риски. Мы же сейчас с вами точно так же передвигаемся, и с 1 июля не начнется новая жизнь. Не будем нагнетать ситуацию. Что должно случиться через 3 дня? Ничего. Система, которая стоит, проверена. Она дальше работает. Вы мне сможете сейчас вспомнить, когда отказала система во всех автобусах?»

Журналисты напомнили, что в работе «Волны Балтики» за время ее введения было как минимум два массовых сбоя, однако Елена Дятлова от своих слов не отказалась.

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