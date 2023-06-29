На устранение утечки на ул. Красной потребовалось больше недели

Больше недели потребовалось рабочим «Водоканала», чтобы устранить утечку на водопроводе на ул. Красной. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«20 июня в 8 утра бригада „Водоканала“ была направлена по адресу ул. Красная/Фестивальная аллея в городе Калининграде для устранения утечки на водопроводе. Работы длились более недели, проведена замена двух задвижек диаметром 300 мм. Для обеспечения жителей питьевой водой был организован подвоз воды по адресу: ул. Красная/ул. Чернышевского. Вчера, 28 июня, в 20:40 работы по ул. Красная/Фестивальная аллея были окончены, утечка устранена, водоснабжение восстановлено», — рассказали в «Водоканале».