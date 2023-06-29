Кант, Хомлин и брелок: Елена Дятлова отреагировала на слухи о дефиците карт «Волна Балтики» (фото)

Кант, Хомлин и брелок: Елена Дятлова отреагировала на слухи о дефиците карт «Волна Балтики» (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что карт «Волна Балтики» должно хватить на всех. В четверг, 29 июня, после оперативного совещания журналисты попросили чиновницу прокомментировать слух о дефиците карт оплаты проезда в общественном транспорте в связи с повышенным спросом на них.

«Они есть. У меня для вас хорошая новость: они есть сегодня, они будут завтра, они будут через месяц, через полтора, до конца года и всегда. Это вопрос, который на контроле в администрации города Калининграда. Председатель комитета транспорта Уханов Николай Борисович — этот тот человек, который отвечает за то, чтобы не было сбоев, чтобы во всех точках, где распространяется карта „Волна Балтики“, она была в наличии, чтобы был запас».

Елена Дятлова заметила, что город продолжает работать над дизайном «Волны Балтики». В частности, к 300-летию Иммануила Канта будет выпущена карта с его портретом.


Также глава администрации призналась, что начала коллекционировать транспортные карты и рассказала, что жители вместо карты могут приобрести специальный брелок-проездной, и добавила, что сама она пользуется картой, на которой изображен Хомлин.

Что касается точек продажи карт, то их, по мнению главы администрации, достаточно.

«Если будет какая-то трудность в приобретении „Волны Балтики“, то получим разрешение на нестационарную торговую точку на площади Победы и организуем там продажу», — заявила она.

Дятлова напомнила, что карты продаются на кассах супермаркетов, а также в газетных киосках.

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter