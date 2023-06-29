Кант, Хомлин и брелок: Елена Дятлова отреагировала на слухи о дефиците карт «Волна Балтики» (фото)

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что карт «Волна Балтики» должно хватить на всех. В четверг, 29 июня, после оперативного совещания журналисты попросили чиновницу прокомментировать слух о дефиците карт оплаты проезда в общественном транспорте в связи с повышенным спросом на них.



«Они есть. У меня для вас хорошая новость: они есть сегодня, они будут завтра, они будут через месяц, через полтора, до конца года и всегда. Это вопрос, который на контроле в администрации города Калининграда. Председатель комитета транспорта Уханов Николай Борисович — этот тот человек, который отвечает за то, чтобы не было сбоев, чтобы во всех точках, где распространяется карта „Волна Балтики“, она была в наличии, чтобы был запас».

Елена Дятлова заметила, что город продолжает работать над дизайном «Волны Балтики». В частности, к 300-летию Иммануила Канта будет выпущена карта с его портретом.

Также глава администрации призналась, что начала коллекционировать транспортные карты и рассказала, что жители вместо карты могут приобрести специальный брелок-проездной, и добавила, что сама она пользуется картой, на которой изображен Хомлин.

Что касается точек продажи карт, то их, по мнению главы администрации, достаточно.

«Если будет какая-то трудность в приобретении „Волны Балтики“, то получим разрешение на нестационарную торговую точку на площади Победы и организуем там продажу», — заявила она.

Дятлова напомнила, что карты продаются на кассах супермаркетов, а также в газетных киосках.