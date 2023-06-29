В Зеленоградске продолжают работать над организацией платного въезда в центр для туристов

В Зеленоградске продолжают работать над организацией платного въезда в центр для туристов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Зеленоградске продолжается работа над организацией платного въезда в центр города для неместных автомобилистов. Цель проекта — уменьшить поток автомобильного транспорта через город, сократить уровень выхлопных газов для поддержания хорошей экологической обстановки, пишет газета «Волна».

Городские власти пообщались с представителями компании, реализующей проекты создания «умных городов», которые уже внедрялись в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, ещё в ряде российских городов и в Беларуси.

«Мы пришли к пониманию, что установка паркоматов и создание платных парковок — это не решение вопроса. Необходимо рассматривать город как единое пространство, — прокомментировал глава администрации округа Сергей Кошевой. — Мы будем в Калининградской области первыми, кто возьмётся за такой проект. Но необходимость его давно назрела».

Напомним, впервые о планах сделать въезд в центральную часть города платным для туристов и «неместных» водителей глава администрации сообщил в ноябре. Сергей Кошевой подчеркивал, что эта мера вынужденная, поскольку гости города предпочитают оставлять машины не на бесплатных парковках на въезде в город, а парковать их во дворах зеленоградцев, в итоге жители вынуждены устанавливать шлагбаумы, покрышки, натягивать верёвки, чтобы освободить своё жизненное пространство от чужих автомобилей.

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