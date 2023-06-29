Власти: деньги для субсидирования авиаперевозок в направлении Калининграда закончились еще в апреле

Власти: деньги для субсидирования авиаперевозок в направлении Калининграда закончились еще в апреле
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

В настоящее время субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области не продаются, выделенные деньги закончились в конце апреля. Об этом заявил накануне в эфире радиостанции «Балтик+» вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.

«На субсидирование авиабилетов было выделено 356 млн, и из-за повышенного спроса на авиабилеты с 28 апреля эти денежные средства закончились, — сказал Рольбинов. — Поэтому мы уже давно обратились и постоянно пытаемся торпедировать Министерство транспорта [России], и губернатор [Антон Алиханов] несколько обращений написал с тем, чтобы выделили дополнительные средства из бюджета или распределили непосредственно внутри Росавиации для того, чтобы можно было просубсидировать дополнительно пассажиров на калининградском направлении. Пока только выделено 20 млн , из них порядка 14 млн „Аэрофлоту“ достались».

При этом воспользоваться субсидированными билетами могли не все желающие, а определенные категории населения: пенсионеры, молодежь, инвалиды.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter