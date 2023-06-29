Власти: деньги для субсидирования авиаперевозок в направлении Калининграда закончились еще в апреле

В настоящее время субсидированные авиабилеты для жителей Калининградской области не продаются, выделенные деньги закончились в конце апреля. Об этом заявил накануне в эфире радиостанции «Балтик+» вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.



«На субсидирование авиабилетов было выделено 356 млн, и из-за повышенного спроса на авиабилеты с 28 апреля эти денежные средства закончились, — сказал Рольбинов. — Поэтому мы уже давно обратились и постоянно пытаемся торпедировать Министерство транспорта [России], и губернатор [Антон Алиханов] несколько обращений написал с тем, чтобы выделили дополнительные средства из бюджета или распределили непосредственно внутри Росавиации для того, чтобы можно было просубсидировать дополнительно пассажиров на калининградском направлении. Пока только выделено 20 млн , из них порядка 14 млн „Аэрофлоту“ достались».