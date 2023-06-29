Рольбинов: было много скептиков по поводу «Ласточек», но пассажиры начали на них пересаживаться

За последние 5 лет пассажиропоток на пригородном железнодорожном транспорте региона вырос вдвое. Об этом заявил накануне в эфире радиостанции «Балтик+» вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.



«Было очень много скептиков, которые говорили, что [„Ласточки“] дорогие, что на них люди не поедут, зачем это надо. В результате цифры говорят сами за себя», сказал чиновник. По его словам, в 2017 году, когда закупались новые электропоезда, составил около 3 млн человек, в 2019 году — 4,9 млн человек, в 2021 году — более 5 млн, а в 2022 году — свыше 6 млн пассажиров. «То есть, динамика показывает, что люди пересаживаются с автобусов, пересаживаются с автотранспорта и едут в направлении курортных городов», — добавил вице-премьер, отметив, что электротранспорт является самым экологически чистым и безопасным.

Сейчас, по его словам, в регионе курсируют 9 электропоездов, «назначено порядка 113 маршрутов» — при том, что в 2021 году таких маршрутов было 85.