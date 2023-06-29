Мэрия: 1 и 2 июля будет ограничено движение на нескольких улицах Калининграда, в том числе в центре

1 и 2 июля в Калининграде на нескольких улицах будут введены временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении патриотического мероприятия в сквере Героев спецназа ФСБ и на территории Кафедрального собора Христа Спасителя

Временно прекращается движение транспортных средств и запрещается парковка транспортных средств:

1 июля

— с 06.00 до 12.00 по пер. Дмитрия Донского на всем протяжении и по участку ул. Дмитрия Донского от пер. Дмитрия Донского до ул. Театральной;

— с 06.00 до 19.00 по ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до дома № 4 по пл. Победы.

2 июля

— с 06.00 до 14.00 по ул. Левитана на участке от пер. Пархоменко до ул. Вознесенской.

2 июля с 06.00 до 14.00 автобусный маршрут № 92 будет направлен по ул. Подп. Емельянова, ул. Энергетиков, ул. Левитана. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Владельцам транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественной безопасности рекомендуется освободить от автомобильного транспорта территорию закрытия движения.