ГИБДД: в Калининграде задержали пьяного водителя, нарушившего закон более 230 раз (видео)

В Калининграде сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя «БМВ», подозреваемого в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Видео задержания, на котором задержанному было предложено пройти медицинское освидетельствование, опубликовала пресс-служба УГИБДД по Калининградской области.



Сообщается, что мужчина был задержан у дома № 8А на Ленинском проспекте.

«При оформлении административного материала и проверке фигуранта по информационной базе данных было установлено, что ранее он подвергался уголовному наказанию по ст. 264.1 УК РФ, — уточняет пресс-служба ведомства. — Кроме того, водитель более 230 раз привлекался к административной ответственности по различным статьям КоАП РФ и имеет неоплаченные штрафы».

На этот раз в отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

В УГИБДД предупреждают, что в случае, если вы стали свидетелем управления транспортным средством в состоянии опьянения, нужно сообщить по телефону горячей линии «Нетрезвый водитель» 552811.