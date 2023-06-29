В Калининграде сотрудник «Водоканала» спас из воды ребенка, запутавшегося в водорослях (видео)

В Калининграде сотрудник «Водоканала» Александр Барботькин спас из воды тонувшего мальчика. Видео с благодарностью матери спасенного опубликовала пресс-служба управления МЧС по Калининградской области. По ее словам, семья отдыхала на даче в Прегольском, и, пока родители отвлеклись, Максим выбежал за калитку и направился к озеру.



«Я поворачиваюсь на калитку, калитка приоткрыта, — вспоминает Анастасия. — Я бросилась бежать. Спасибо ему большое за то, что он [Александр Барботькин] оказался таким неравнодушным человеком, что он успел, что он умел это делать, что у него все получилось, что ребенок в порядке».

Сам спаситель рассказал, что сначала заметил, как маленький мальчик бросал камни в воду, стоя на берегу.

«Смотрю, он в воде уже и бултыхает руками, — вспоминает Барботькин. — Прыгнул за ним. Подплыл, освободил от тины, вытащил на берег и стал делать искусственное дыхание, потому что у него уже губы были синие».

Александр Барботькин объяснил, что «просто оказался в нужном месте в нужное время».