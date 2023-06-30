В выходные ожидается визит патриарха Кирилла в Калининград, власти объявили о перекрытиях дорог

С 1 по 2 июля в Калининграде будет находиться патриарх Кирилл. Об этом сообщает калининградская епархия Русской православной церкви.



В субботу, 1 июля, в 17:00 предстоятель РПЦ возглавит всенощное бдение в Кафедральном соборе на площади Победы. На следующий день в 9:30 он освятит храм святых Константина и Елены на ул. Левитана, 53, и проведет в нем божественную литургию.