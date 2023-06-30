В выходные ожидается визит патриарха Кирилла в Калининград, власти объявили о перекрытиях дорог

С 1 по 2 июля в Калининграде будет находиться патриарх Кирилл. Об этом сообщает калининградская епархия Русской православной церкви.
В субботу, 1 июля, в 17:00 предстоятель РПЦ возглавит всенощное бдение в Кафедральном соборе на площади Победы. На следующий день в 9:30 он освятит храм святых Константина и Елены на ул. Левитана, 53, и проведет в нем божественную литургию.Администрация Калининграда ранее объявила о том, что в эти дни будут перекрыты окрестные дороги. В частности, транспорт не сможет двигаться в субботу с 06.00 до 19.00 по ул. Гаражной на участке от ул. Юношеской до дома № 4 по пл. Победы, а в воскресенье — с 06.00 до 14.00 по ул. Левитана на участке от пер. Пархоменко до ул. Вознесенской.