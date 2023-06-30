В Калининграде на новые контейнерные площадки до конца года потратят почти 23 млн рублей (фото)

В Калининграде на новые контейнерные площадки до конца года потратят почти 23 млн рублей (фото)
Слайд предоставлен пресс-службой мэрии Калининграда
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До конца 2023 года в Калининграде планируют обустроить 12 контейнерных площадок типа «Панель». Об этом в четверг, 29 июня, сообщил на оперативном совещании в мэрии города председатель комитета городского хозяйства и строительства Александр Запивалов. По словам заместителя главы города, бюджету эти площадки обойдутся в 22 951 061 рублей.

В настоящее время МКУ «Калининградская служба заказчика» заключило с компаниями два муниципальных контракта. Компания «Квант КД» за 7 990 164 рублей обустроит пять площадок по следующим адресам:

  • ул. Рокоссовского, 7;

  • пер. Зоологический, 11;

  • пр-кт Победы, 208;

  • пр-кт Победы, 271;

  • пер. Толстого, 3-1.

Также семь контейнерных площадок будут установлены компанией «СТГ Групп» на следующих улицах:

  • б-р Л. Шевцовой, 92;

  • ул. Нансена, 74-78;

  • п. М. Борисово, 10;

  • п. М. Борисово, 11;

  • ул. Киевская, 74;

  • ул. Тихорецкая, 16;

  • ул. Куйбышева, 51.

Сумма этого контракта составляет 14 960 897 рублей. Обе компании должны закончить все работы до 3 ноября этого года.

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