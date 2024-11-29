В Калининграде лишь четверть контейнерных площадок в нормативном состоянии (фото)

В Калининграде всего четвертая часть муниципальных контейнерных площадок находится в нормативном состоянии. Об этом журналистам в пятницу, 29 ноября, рассказал директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко.

«У нас 384 площадки всего. Примерно 100 из них в нормативном состоянии, а остальные надо отремонтировать, — рассказал Демешко. — Основание площадки должно не позволять протекать жидкостям в грунт, должны быть сделаны подходы и ограждение. Зачастую у нас там просто нет ограждения, либо оно пришло в негодность».

Глава администрации Елена Дятлова добавила к словам подчинённого, что в этом году коммунальщики привели в порядок всего 14 контейнерных площадок (в прошлом их было сделано 16).

«На следующий год, если будет финансирование (в этом году выделялось 40 млн рублей, а в следующем запланировано 60), работа продолжится», — сообщила она.

Демешко уточнил, что в этом году на установку площадок потратили чуть меньше, чем планировали, — 36 млн рублей.

Слайд предоставлен пресс-службой мэрии Калининграда

«В частности, площадка на улице Судостроительной обошлась в 2,66 млн рублей, из которых 1,6 млн — это стоимость самого каркаса, под которыми устанавливаются контейнеры, а оставшаяся сумма была потрачена на благоустройство площадки и замощение подходов к ней. До этого на площадке находилась так называемая „кеска“», — заключил чиновник.

Елена Дятлова добавила, что со следующего года горвласти намерены «понуждать управляющие компании приводить площадки, которые находятся на территории многоквартирных домов, в порядок».

Напомним, что с 2023 года в Калининграде начали активно устанавливать контейнерные площадки нового типа, которые в получили условное название «Панель». Основным производителем стальных каркасов с порошковым покрытием, по словам Александра Демешко, стала компания «Квант КД». На её долю приходится 90% площадок, установленных в этом году.