В Нестерове судебные приставы добились переноса забора, затенявшего соседский участок

В Нестерове судебные приставы добились переноса забора, затенявшего соседский участок
Фото: региональное УФССП

В Нестерове судебные приставы помогли местному жителю добиться переноса соседского забора, затенявшего его участок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

По данным ведомства, жительница Нестерова возвела на своем земельном участке глухой забор из металлического профиля, который перекрыл доступ солнечного света к значительной части соседней территории.

«Владелец затененного участка пытался убедить соседку демонтировать или перенести забор, но безуспешно. Поэтому гражданин обратился в суд, который встал на его сторону», — говорится в релизе.

Однако ответчица уклонялась от исполнения решения суда и многочисленных требований судебных приставов, поэтому с нее был взыскан исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей в рамках административного дела по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).

«После привлечения к административной ответственности, должница изыскала возможность передвинуть забор и установить его таким образом, чтобы тень не падала на соседний участок», — подчеркнули в УФССП.

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