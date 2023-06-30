В Зеленоградске новую улицу назвали в честь погибшего на СВО местного жителя

В Зеленоградске новую улицу назвали в честь погибшего на СВО местного жителя
Зеленоградск. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Новой улице в Зеленоградском округе присвоено имя погибшего в ходе специальной военной операции на Украине 25-летнего младшего сержанта Игоря Лобанова. Как сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета, такое постановление приняли местные чиновники.

Согласно документу, улица имени Лобанова появится в поселке Сосновка, вошедшем в городскую черту Зеленоградска.

Игорь Лобанов родился и проживал в поселке Поваровка Зеленоградского округа. Он — ветеран боевых действий, гвардии младший сержант, командир 3 отделения 2 взвода десантно-штурмовой роты 1 батальона бригады морской пехоты 336 отдельной гвардейской Белостокской орденов Жукова, Суворова и Александра Невского морской пехоты Балтийского Флота РФ погиб при выполнении боевых задач. Посмертно награжден Орденом Мужества.



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