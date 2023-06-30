В мэрии Калининграда рассказали, когда закончится ремонт сгоревшего дома на Артиллерийской

В мэрии Калининграда рассказали, когда закончится ремонт сгоревшего дома на Артиллерийской
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пожар в жилом доме на ул. Артиллерийской

Ремонт сгоревшего в начале весны дома № 36-38 по улице Артиллерийской планируется закончить до 29 декабря этого года. Об этом в четверг, 29 июня, на оперативном совещании рассказал председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский.

По словам заместителя главы администрации, наибольшие повреждения получила кровля здания и квартира № 7, расположенная на мансардном этаже. Всего же, как отметил чиновник, в доме расположено 22 жилых помещения, из которых 15 — коммунальные квартиры площадью 2446 квадратных метров (30 комнат, составляющих 37% от общей площади, находятся в собственности муниципалитета, а остальные приватизированы) и 7 — отдельные (из них только две муниципальных).

Ратковский сообщил, что ремонтом общего имущества (фасад, кровля, инженерные сети, подвалы, лестничные площадки, коридоры и прочее) на данный момент занимается фонд капремонта, а ремонт муниципальных квартир и мест совместного использования в коммуналках до октября этого года должен выполнить муниципалитет.

«Комитет не принимает участие в ремонте квартир и комнат, находящихся в частной собственности, — пояснил Радковский, — поскольку обязательства по содержанию таких жилых помещений возложены жилищным законодательством на собственников».

Напомним, что пожар в доме № 36-38 на улице Артиллерийской произошел 18 марта. Спустя два дня в Калининграде в связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Калининграда по статье «Халатность».

В конце марта городская комиссия по оценке жилых помещений утвердила заключение об отсутствии оснований для признания дома аварийным и подлежащим сносу. После этого глава администрации Калининграда Елена Дятлова подписала постановление, согласно которому в пострадавшем от пожара здании будет проведен капитальный ремонт. Восстановление здания оценили в 55,9 млн рублей. В апреле Дятлова сообщила, что Фонд капремонта приступит к работам «в ближайшее время».

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