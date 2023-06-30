В Железнодорожном начали ремонтировать историческое здание крайсхауса (фото)

В Железнодорожном начали ремонтировать историческое здание крайсхауса (фото)
Фото: паблик «Башни Востока»
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В поселке Железнодорожном начались ремонтные работы в историческом здании крайсхауса. Сейчас идет замена кровли и уже перебрали дымоход. Об этом сообщается в группе «Башни Востока» «ВКонтакте».

«Замена кровли началась и на бывшем крайсхаусе Гердауэна», — говорится в сообщение. Также в паблике сообщается, что в доме перебрали дымоход.

Здание крайсхауса Гердауэна было построено в 1905 году в стиле нового барокко или «кайзеровского историзма». Автор проекта — архитектор района Амалиенау в Кёнигсберге, создатель кирхи Святого семейства и кирхи памяти королевы Луизы Фридрих Хайтманн.

Историческое здание крайсхауса и жилой дом на Советской, 4А, взяла в аренду на 20 лет компания «Бартия». Инвестор проекта, директор ООО «Элмонт» Игорь Билоус рассказал «Новому Калининграду», что в здании крайсхауса в Железнодорожном хотят открыть спа-комплекс «Бельведер», а в доме напротив — апарт-отель (здание уже начали ремонтировать). Бизнесмен заявил, что планирует вложить в проект около 1 млрд рублей. По его словам, активная строительная фаза должна начаться в 2023 году. Власти одобрили льготный кредит на ревитализацию бывшего крайсхауса. Его размер составит 460 млн рублей, из них 230 млн рублей — это кредитные средства, и ещё 230 млн рублей — безвозмездная финансовая помощь.

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