Горвласти проводят новые торги на ремонт виллы по ул. Тельмана взамен провалившихся

Горвласти проводят новые торги на ремонт виллы по ул. Тельмана взамен провалившихся
Скриншот «Яндекс. Панорам»
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В Калининграде объявлены повторные торги на ремонт виллы начала ХХ века, расположенной на ул. Тельмана, 13. Информация об аукционе размещена на портале госзакупок.

Как и ранее, планируется отремонтировать кровлю, фасад, крыльцо, заменить окна, привести в порядок фундамент. Также предстоит ремонт ливневой канализации. На этот раз власти рассчитывают провести работы с 1 августа по 25 октября (ранее это собирались сделать до 19 августа). Начальная (максимальная) цена контракта — 16,7 млн рублей, она не изменилась.

Вилла на Тельмана, 13 — объект культуры регионального значения, в этот реестр она попала в 2009 году.

Проект капремонта был разработан в прошлом году.

Предыдущие торги на ремонт виллы, которые проводились в конце мая-начале июня, провалились: на конкурс не поступило ни одной заявки.

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