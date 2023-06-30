Правительство РФ направило Калининградской области 571,7 млн руб. на оплату услуг ЖКХ жителями

Федеральные власти направили Калининградской области 571,7 млн руб. на оплату коммунальных услуг. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 27 июня.



«Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников — инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Всего на оплату ЖКУ для регионов выделили более 7,5 млрд рублей.