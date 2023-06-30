Под Озерском открылся лыжный туристический комплекс

В поселке Новогурьевское Озерского округа открылся спортивно-туристический комплекс «Горка». Об этом сообщил директор областного центра поддержки предпринимательства Кирилл Лило на своей странице «ВКонтакте».

«Три склона готовы принять желающих провести незабываемый, полный адреналина уик-энд. Комплекс располагает единственным в области тренажёром для горнолыжников. Для новичков есть учебная трасса, она же подойдёт для детей. Самый длинный спуск протяжённостью около 330 метров предназначен для тех, кто уже уверенно стоит на лыжах. В разгар лета гостям доступны травяные лыжи grasski. Для комфортного скольжения на склоне поддерживается постоянная высота зелёного покрова», — написал Лило.



По его словам, благодаря финансовой поддержке калининградского Центра «Мой бизнес» в «Горках» скоро должны появиться ещё десять модульных домиков, а к зиме хотят ввести в эксплуатацию гостиницу — для этого уже закуплены три снежные пушки из необходимых пяти.



Сейчас, отмечает Лило, в центре принимают жильцов десять сафари-тентов общей вместимостью 35 человек. На искусственно созданном пруду оборудован пляж, есть зона для барбекю, уличный кинотеатр и веревочный парк.



Согласно странице СТК «Горки» в «ВКонтакте», открытие комплекса состоялось 11 июня.



Отметим, что предыдущая попытка развивать горнолыжный курорт под Озерском провалилась. По мнению главы минтуризма Андрея Ермака, это произошло из-за «недостаточного внимания к управлению». Гостиница «Малые Бобры» в посёлке Новогурьевское закрылась в 2019 году.

Сейчас предприниматель Андрей Логиновский намерен восстановить там горнолыжный комплекс. В 2022 году он получил грант регионального минкульттуризма на развитие горнолыжного спорта, создание детской спортивной школы, пляж на искусственном водоеме, который зимой должен служить источником воды для оснежения лыжных трасс, трассы для роллеров летом и беговых лыж зимой, а также глэмпинг.

По словам местных чиновников, инвестор хотел открыть горнолыжный курорт под Озерском минувшей зимой, но не успел.