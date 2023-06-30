Терминалы у каждой двери: в мэрии озвучили список конкурсных требований для перевозчиков

Мэрия Калининграда озвучила требования к перевозчикам, работающим на муниципальных маршрутах. О новых критериях допуска к конкурсу (он пройдет в ноябре этого года) журналистам в четверг, 29 июля, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.



По ее словам, транспортный комитет включил в список условий наличие в каждом автобусе перевозчика (в том числе частного):

блока ГЛОНАСС;

стационарных валидаторов у каждой входной двери (в автобусах большого класса);

видеокамер (условие необязательное для участия в конкурсе, но его нужно будет выполнить в течение года);

кондиционеров (также необязательное условие для участия в конкурсе, но его нужно будет выполнить в течение года).

Кроме того, перевозчики должны будут регулярно обновлять подвижной состав, по 10% ежегодно. Автобусы большого класса, как пояснила Дятлова, должны быть не старше 15 лет, а малого — не старше 8.

Ранее в мэрии сообщали, что при рассмотрении заявок претендентов обязательно будет учитываться укомплектованность кадрами и транспортном, техническое состояние парка, число нарушений, допущенных претендентами по предыдущим контрактам.