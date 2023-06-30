В Зеленоградске ищут подрядчика, готового восстановить элементы деревянного зодчества

В Зеленоградске ищут подрядчика, который займется восстановлением элементов деревянного зодчества на доме на ул. Осипенко, 1. Информация размещена на сайте госзакупок.



Судя по смете, подрядчику предстоит частично разобрать оконные проемы, полы крышу и деревянную обшивку на здании. Какие-то элементы отремонтировать, а какие-то заменить. На эти цели муниципалитет выделяет чуть больше 1,17 млн рублей. Завершить работы подрядчику предстоит в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июля.

Зимой 2022 года муниципальные власти уже объявляли конкурс по выбору подрядчика для «восстановления элементов деревянного зодчества» в Зеленоградске. Однако аукцион провалился. Тогда предполагалось отремонтировать элементы фасадов трех домов: на ул. Осипенко, д.1 и д.2, а также в Саратовском переулке, 3. На работы было выделено 3,4 млн рублей.

Торги признаны несостоявшимися по той причине, что единственная поданная на них заявка, по мнению комиссии, оказалась не соответствующей условиям конкурса.