На калининградку составили административный протокол за купание в Преголе (видео)

В Калининграде на местную жительницу составили административный протокол за купание в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД по Московскому району приняли участие в совместном рейде с сотрудниками МЧС по предупреждению несчастных случаев на воде.

В ходе рейда инспектирующие обнаружили в реке Преголе возле СНТ «Чайка» купающуюся женщину. «Нарушительница вошла в воду, несмотря на предупреждающие знаки и отсутствие оборудованного спасательного поста», — уточняется в релизе.

Полицейские провели с калининградкой профилактическую беседу, а сотрудники МЧС составили административный протокол по ст. 13-2 КоАП Калининградской области «Купание в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями».

Полицейские также предупредили взрослых о недопустимости купания несовершеннолетних в запрещенных местах. «Если дети будут замечены на таких объектах, родители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ „Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“. Взрослые пообещали не допускать подобных ситуаций», — уточняют в УМВД.

Подобные рейды обещают продолжить на территории всей Калининградской области.