Роспотребнадзор проверяет качество питьевой воды в Балтийске из-за аварии

Региональное управление Роспотребнадзора усилило мониторинг качества питьевой воды централизованного водоснабжения, подаваемой населению в Балтийске. Как сообщает пресс-служба ведомства, такие меры будут продолжаться до устранения аварийной ситуации в системе водоснабжения.
Специалисты Роспотребнадзора 29 июня уже отобрали пробы питьевой воды на микробиологические показатели в распределительной сети в домах и образовательных учреждениях на улицах Кочешкова, Ушакова, Ленина.
«Сейчас лабораторные исследования проб продолжаются, по предварительным данным неудовлетворительных результатов не выявлено», — говорится в релизе.
Также МУП «Балтвода» 30 июня отобрала пробы питьевой воды из ВНС-1, ВНС-2 в Балтийске.
Роспотребнадзор направил главе администрации Балтийска предложения, чтобы при восстановлении подачи воды проводилась промывка и дезинфекция сети, а также население информировалось о необходимости использовать бутилированную и кипяченую воду.Как сообщалось ранее, из-за крупной аварии в Балтийске в ближайшие несколько ночей будет отключено водоснабжение. «Серьезная утечка чистой воды произошла на одном из объектов Министерства обороны, при этом неполадки случились на скважине на линии Комендатуры. Отказ на объектах водоснабжающей системы привел к значительному снижению уровня в резервуарах чистой воды, предназначенных для снабжения Балтийска», — говорилось в сообщении мэрии.