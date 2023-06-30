Роспотребнадзор проверяет качество питьевой воды в Балтийске из-за аварии

Региональное управление Роспотребнадзора усилило мониторинг качества питьевой воды централизованного водоснабжения, подаваемой населению в Балтийске. Как сообщает пресс-служба ведомства, такие меры будут продолжаться до устранения аварийной ситуации в системе водоснабжения.



Специалисты Роспотребнадзора 29 июня уже отобрали пробы питьевой воды на микробиологические показатели в распределительной сети в домах и образовательных учреждениях на улицах Кочешкова, Ушакова, Ленина.

«Сейчас лабораторные исследования проб продолжаются, по предварительным данным неудовлетворительных результатов не выявлено», — говорится в релизе.

Также МУП «Балтвода» 30 июня отобрала пробы питьевой воды из ВНС-1, ВНС-2 в Балтийске.

Роспотребнадзор направил главе администрации Балтийска предложения, чтобы при восстановлении подачи воды проводилась промывка и дезинфекция сети, а также население информировалось о необходимости использовать бутилированную и кипяченую воду.