Бориса Гребенщикова и Андрея Караулова признали иноагентами

Музыкант Борис Гребенщиков и журналист Андрей Караулов включены в реестр иностранных агентов Министерства юстиции РФ. Информация об этом размещена на сайте ведомства.



«Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации», — поясняет Минюст свое решение.

Караулову вменяется распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», а также получал поддержку от иностранного источника и проживание за границей

Также в пятницу, 30 июня, ведомство внесло в реестр еще четверых человек и три юридических лица (организацию «Англо-американская школа Москвы», издания Sota и «Бумага»).