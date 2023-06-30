Бориса Гребенщикова и Андрея Караулова признали иноагентами

Бориса Гребенщикова и Андрея Караулова признали иноагентами
Борис Гребенщиков. Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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Музыкант Борис Гребенщиков и журналист Андрей Караулов включены в реестр иностранных агентов Министерства юстиции РФ. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

«Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации», — поясняет Минюст свое решение.

Караулову вменяется распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике», а также получал поддержку от иностранного источника и проживание за границей

Также в пятницу, 30 июня, ведомство внесло в реестр еще четверых человек и три юридических лица (организацию «Англо-американская школа Москвы», издания Sota и «Бумага»).

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