«Спрос на билеты колоссальный»: РФ возобновила регулярное авиасообщение с Кубой

В субботу, 1 июля, Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС.

Из Шереметьево вылетел в Варадеро первый регулярный рейс авиакомпании с момента приостановки полетов в 2022 году, выполняемый самолетом Boeing-777 на 457 пассажиров.

Стоимость на рейсы на Кубу начинается от чуть более 30 тыс. рублей за тариф без багажа. Время полета между Москвой и Варадеро составляет около 13 часов. При этом, как отметил официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков, «спрос на билеты колоссальный»: загрузка рейса — почти 100%.

Рейсы будут выполнять по два раза в неделю, по четвергам и субботами, а с сентября уже по три раза. Билеты можно приобрести как самостоятельно, так и в составе туристического продукта туроператора «Библио-глобус».

Как уточняет информагентство, чартерные полеты на Кубу также выполняет Nordwind, компания летает в Варадеро и Кайя-Коко.