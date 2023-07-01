С 1 июля россиянам стала доступна психологическая помощь в поликлиниках по ОМС

С 1 июля гражданам России стала доступна психологическая помощь в поликлиниках по ОМС. Как отмечает ТАСС, данная мера предусмотрена новым приказом Минздрава о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения.

В поликлиниках начинают работать кабинеты медико-психологического консультирования, в которых пациентов будут принимать медицинские психологи. Прием включает консультации пациента и его близких по вопросам заболевания и приверженности лечению, участие в оказании помощи лицам с психическими расстройствами, связанными со стрессом. При выявлении признаков психических расстройств и расстройств поведения врач направляет пациентов в медорганизации, оказывающие помощь по профилю, а пациентов с симптомами заболеваний — на консультацию к специалистам.