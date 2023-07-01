На Госуслугах запускают сервис «Универсальная запись к нотариусу»

На Госуслугах запускают сервис «Универсальная запись к нотариусу»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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На портале «Госуслуги» запускается новый сервис «Универсальная запись к нотариусу». Услуга станет доступна с сегодняшнего дня практически по всей стране, пишет в субботу, 1 июля, «Интерфакс».

«С 1 июля у жителей 75 субъектов РФ появилась дополнительная опция — запись к нотариусу через портал „Госуслуг“ посредством сервиса „Универсальная запись к нотариусу“, где можно выбрать удобную для себя нотариальную контору, выяснить, какие документы требуются по конкретному нотариальному действию и заранее направить их на проверку нотариусу», — сообщили информагентству в Федеральной нотариальной палате (ФНП), подчеркнув, что нововведение поспособствует еще более оперативному решению «нотариальных» вопросов граждан.

Как подчеркивают в ФНП, информационные ресурсы и цифровые сервисы нотариата не только предоставляют гражданам оперативные и достоверные сведения, но помогают, в том числе, избежать контакта с мошенниками.

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