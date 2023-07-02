В России впервые с лета 2022 года упала средняя стоимость новостроек

В России впервые с прошлого лета упала средняя стоимость квадратного метра в новостройках — за последний месяц она снизилась на 0,5%. Как сообщает РБК со ссылкой на заявление директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева. Также о падении средней стоимости «квадрата» в пределах 1% сообщила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.



По словам Зайцева, среди крупных городов максимальное снижение зафиксировано в Москве (—0,8%), Перми (—0,7%), Казани (—0,5%), Краснодаре (—0,4%) и Тюмени (—0,3%).

«При этом по сравнению с предыдущим годом средняя стоимость „квадрата“ в новостройках выросла всего на 3,7%, тогда как в 2022-м рост составлял 22,6%, а в 2021-м — 33,6%», — цитирует издание его слова.

Эксперты указывают, что в числе причин изменения ситуации на рынке — падение спроса на первичное жилье и конкуренцию со вторичным рынком, а также сезонное «затишье».

По поводу перспектив ценообразования, мнения экспертов разделились. Так, Зайцев считает более реальным сценарий, при котором стоимость новостроек продолжит снижаться, а продавцы вторичного жилья будут делать скидки. При этом, по мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, цены на новостройки в среднесрочной перспективе будут расти примерно на уровне инфляции с вероятными сезонными периодами спада. А на вторичном рынке будет стагнация, стимулировать его развитие может внедрение льготной ипотеки, предполагает он.

РБК отмечает, что по данным аналитиков «Авито Недвижимость», во втором квартале 2023 года спрос на новостройки в крупных городах России (от 500 тыс. человек) снизился по сравнению с первым кварталом в среднем на 6%. Снижение спроса зафиксировано в 25 городах из 33, при этом в семи спрос вырос, а в одном остался без изменений.