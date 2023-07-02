Во вторник в Полесске планируют развести мост через реку Дейму

В Полесске во вторник, 4 июля, планируют развести мост через реку Дейму. Информация об этом размещена в официальном паблике муниципалитета в «ВКонтакте».
По данным чиновников, мост будет разведен в течение часа — с 15:30 до 16:30.
В Полесске во вторник, 4 июля, планируют развести мост через реку Дейму. Информация об этом размещена в официальном паблике муниципалитета в «ВКонтакте».
По данным чиновников, мост будет разведен в течение часа — с 15:30 до 16:30.
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