Тепло и в меру облачно: синоптики рассказали о погоде в Калининграде на предстоящую неделю

Тепло и в меру облачно: синоптики рассказали о погоде в Калининграде на предстоящую неделю
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В предстоящую неделю в Калининградской области, согласно прогнозам синоптиков, будет тепло, немного облачно и возможны кратковременные небольшие дожди.

Как сообщает Гидрометцентр России, температура воздуха днем в регионе составит в среднем от 21 до 24 градусов тепла, ночные температуры — в районе +12 С. Уточняется, что всю неделю будет наблюдаться переменная облачность. Дождь возможен ночью в среду и на протяжении всего четверга.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что в среду, 5 июля, в области воздух прогреется до +26 С. Небольшие осадки возможны в четверг и пятницу.

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