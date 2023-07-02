Тепло и в меру облачно: синоптики рассказали о погоде в Калининграде на предстоящую неделю

В предстоящую неделю в Калининградской области, согласно прогнозам синоптиков, будет тепло, немного облачно и возможны кратковременные небольшие дожди.



Как сообщает Гидрометцентр России, температура воздуха днем в регионе составит в среднем от 21 до 24 градусов тепла, ночные температуры — в районе +12 С. Уточняется, что всю неделю будет наблюдаться переменная облачность. Дождь возможен ночью в среду и на протяжении всего четверга.