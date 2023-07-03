«Прощай, брусчатка»: мэрия Калининграда опубликовала список мер борьбы с потенциальными ДТП

Мэрия Калининграда опубликовала в своих соцсетях список первоочередных мер, которые необходимо принять для сокращения количества ДТП в городе. В перечень вошли семь срочных мероприятий, которые дорожникам необходимо будет выполнить до декабря 2023 года:



установить искусственную неровность, совмещенную с пешеходным переходом, в районе дома № 22 на улице Автомобильной;

установить светофор на перекрестке проспекта Мира и улицы Елены Ковальчук;

нанести полимерную разметку и установить Г-образную опору с источником освещения в районе дома № 28 на улице Артиллерийской;

разделить фазы и установить дополнительные секции на светофоре у перекрестка Советского проспекта и улицы Гайдара;

изменить дорожную разметку (добавить левый поворот) в районе перекрестка улиц Киевской и Железнодорожной, а также установить на перекрестке светофор с вызывным устройством;

изменить дорожную разметку (добавить островок безопасности) в районе дома № 183А на Московском проспекте, а также добавить там же приподнятый пешеходный переход;

заменить брусчатку на асфальт на трамвайных путях в районе пересечения Ленинского проспекта с улицей Театральной.

Последнее решение ожидаемо вызвало претензии некоторых горожан. В частности, в комментариях появилось сообщение «Прощай, брусчатка» от одной из жительниц.

«Мы ещё в прошлом году предупреждали, что брусчатку в местах пересечения дорог с трамвайными путями будем убирать, — пояснили в пресс-службе горадминистрации. — Это повысит скорость прохождения перекрестка Ленинского и Театральной, то есть за время зелёного сигнала светофора пройдёт больше машин — значит пробка в этом месте Ленинского уменьшится».