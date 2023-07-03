ГИБДД согласовывает возможность предъявления прав и СТС в электронной форме

В России разрабатывают постановление, разрешающее водителям предъявлять удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств в электронном виде. Об этом рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников в интервью «Российской газете».



«После принятия этого постановления и вступления его в законную силу автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде» — поделился Черников.

На данный момент водительские права и СТС доступны в приложении «Госуслуги Авто», но наличие при себе оригиналов обязательны.