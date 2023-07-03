Роспотребнадзор: сеть фитнес-магазинов в Калининграде продавала БАДы, не прошедшие госрегистрацию

В Калининградской области возбуждено административное дело в отношении сети фитнесс-магазинов из-за продажи БАДов, не прошедших государственную регистрацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



В надзорное ведомство обратилась компания-производитель пищевых добавок, которая сообщила о реализации на территории региона в сети магазинов ряда биологически активных добавок (БАД) к пище марки «Solgar», не прошедших госрегистрацию.

Во время внеплановой проверки, сотрудники Роспотребнадзора подтвердили этот факт продажи БАДов, не имеющих свидетельств о госрегистрации, а также без соответствующей маркировки на русском языке.

«Выявленная специализированная пищевая продукция снята с реализации (арестована)», — уточнили в ведомстве.

За нарушения регламентов Таможенного союза на предпринимателя возбуждено дело по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (Нарушение продавцом требований технических регламентов). Материалы дела направлены в Арбитражный суд Калининградской области.